«Вывести из тени»: В Госдуме объяснили цели маркировки воды
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что уже удалось «обелить» 12% участников рынка.
Маркировка воды будет выводить из тени компании, которые никак не отчитывались о своей деятельности, потребитель будет точно знать, какую воду он пьет, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«По поводу воды. Приятно было бы понимать, какую мы воду мы пьем – даже не по ощущениям: водопроводную или нет? А есть ведь и не водопроводная, которую бутилируют, но которую никто не проверяет. Можно же поставить небольшую разливочную линию, и любую воду, которую найдешь в окрестностях, продавать за несравнимые с затратами деньги. Начиналось все с минеральной воды, за время процесса системе удалось вывести из тени более 150 компаний, которые производили воду, но никак не отчитывались об этой деятельности. Это 12% предприятий от общего числа участников рынка!», - объяснил он.
По его словам, главной задачей в этом плане является прослеживаемость от скважины до покупателя, работа в связке с системой Роснедр.
В России продолжается введение маркировки упакованной воды. Новые ограничения для бизнеса начнут действовать с 1 ноября 2022 года. Общепит и розница, которые работают с водой, обязаны правильно принимать и выводить из оборота маркированную продукцию.
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