24.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Лесные пожары бушуют: как спастись от смога?»

В августе на территории России из-за аномальной жары и отсутствия осадков загорелось сразу несколько лесов и торфяных болот. СМИ сообщают, что к полуночи 22 августа 2022 года в России действовали 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии – там действует семь пожаров на площади 82 446 гектаров.

Из-за лесных пожаров в Рязанской области в Москве стал ощущаться запах гари и смог, впервые жители столицы сообщили об этом 17 августа. Позже гарь и смог исчезли, но 20 августа москвичи снова стали на них жаловаться. В Рослесхозе заявили, что сложная ситуация с природными пожарами складывается во всей Центральной России. 23 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе кабинета. Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомним, что в 2021 году, по данным МЧС РФ, природные пожары отличались масштабностью. Всего на территории РФ было зарегистрировано более 15 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 10 миллионов гектаров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие самые распространенные причины появления лесных пожаров в России?

На сколько ситуация сегодня схожа с ситуацией в 2010 году?

Существует ли опасность для крупных населенных пунктов?

Вернется ли в Москву смог?

Как обезопасить себя от последствий нахождения на улице при смоге?

Участники пресс-конференции:

Член Общественного Совета Росприроднадзора, эксперт комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владислав Жуков;

Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Куксин Григорий.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

