Врач заявил о неэффективности масок против смога для москвичей

Самые простые маски не отсеивают мелкие частицы, отметил в эфире НСН Алексей Гусев. 

Обычные защитные маски эффективны при смоге только в том случае, если человек находится в непосредственной близости с пожарами, в остальных случаях защита не будет обеспечена, рассказал главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН.

«Пожары добавятся»: Куксин призвал россиян не использовать открытый огонь в лесах

«Что касается масок и марлевых повязок… Они могут быть эффективны только при отсеивании тяжелых частиц. А тяжелые частицы возникают только рядом с непосредственными очагами возгорания. Они достаточно быстро оседают. А то, что смог и мгла доходят до Москвы, там уже мелкие частицы, которые не успевают осесть. В этом случае маска крайне неэффективна. Так, эффективна может быть только маска изолирующего типа с третьей степенью защиты, которая отсеивает частицы, которые имеют размер 10 микрометров», - сказал Гусев.

Ранее Алексей Гусев в пресс-центре НСН отмечал, что выходить на улицу во время смога очень опасно, особенно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиПожарыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры