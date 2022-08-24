Врач заявил о неэффективности масок против смога для москвичей
Самые простые маски не отсеивают мелкие частицы, отметил в эфире НСН Алексей Гусев.
Обычные защитные маски эффективны при смоге только в том случае, если человек находится в непосредственной близости с пожарами, в остальных случаях защита не будет обеспечена, рассказал главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН.
«Что касается масок и марлевых повязок… Они могут быть эффективны только при отсеивании тяжелых частиц. А тяжелые частицы возникают только рядом с непосредственными очагами возгорания. Они достаточно быстро оседают. А то, что смог и мгла доходят до Москвы, там уже мелкие частицы, которые не успевают осесть. В этом случае маска крайне неэффективна. Так, эффективна может быть только маска изолирующего типа с третьей степенью защиты, которая отсеивает частицы, которые имеют размер 10 микрометров», - сказал Гусев.
Ранее Алексей Гусев в пресс-центре НСН отмечал, что выходить на улицу во время смога очень опасно, особенно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву
- YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления
- СМИ: Зеленский готов был уйти в отставку в начале спецоперации
- Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя
- В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля
- Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня
- Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов
- Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца
- Адвокат: Ройзмана увезли на допрос
- Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru