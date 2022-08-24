Врач заявил о неэффективности масок против смога для москвичей

«Что касается масок и марлевых повязок… Они могут быть эффективны только при отсеивании тяжелых частиц. А тяжелые частицы возникают только рядом с непосредственными очагами возгорания. Они достаточно быстро оседают. А то, что смог и мгла доходят до Москвы, там уже мелкие частицы, которые не успевают осесть. В этом случае маска крайне неэффективна. Так, эффективна может быть только маска изолирующего типа с третьей степенью защиты, которая отсеивает частицы, которые имеют размер 10 микрометров», - сказал Гусев.

Ранее Алексей Гусев в пресс-центре НСН отмечал, что выходить на улицу во время смога очень опасно, особенно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам.

