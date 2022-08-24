«Пожары добавятся»: Куксин призвал россиян не использовать открытый огонь в лесах

«Обычно девять из десяти пожаров вызваны деятельностью людей. Весной – это 100% поджоги травы, летом добавляется одна естественная причина – грозы, которые дают где-то 10% случаев. Сейчас пожары возникают по причине открытого огня, который используют люди: это костры, высыпанные угли из мангала, окурки, разогретые глушители. Молнии – в редчайшем случае, сейчас мы грозовой активности не наблюдаем, так что пожары антропогенные. И пожаров все больше с каждым днем. Так что призываю быть предельно аккуратными и исключить использование открытого огня, иначе у нас еще добавятся пожары – сейчас, в эту погоду, не бывает безопасного костра и мангала, или брошенного окурка», - сказал Куксин.

По его словам, в Московской, Владимирской, Рязанской, Ивановской и Нижегородской областях пожары возникают каждый день.

«У нас каждый день сейчас возникают пожары в Московской области, во Владимирской, в Рязанской, Ивановской, Нижегородской… Чтобы избежать ситуации условного 2010 года, повторения такого задымления со всех сторон, нужно помочь пожарным не допустить массовых новых пожаров», - добавил Куксин.

Ранее Григорий Куксин в пресс-центре НСН отмечал, что пожар в Рязанской области распространился на 15 тысяч гектаров.

