«Риск возрастает»: Врач заявил, что смог от пожаров вызывает тромбозы
Частицы смога попадают в кровь и вызывают каскад реакций в организме, отметил в эфире НСН Алексей Гусев.
Смог от лесных пожаров сильно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует образованию тромбозов, рассказал главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН.
«В США были исследования, что именно смог от лесных пожаров в разы сильнее влияет на сердечно-сосудистую систему, чем смог от городов. Те частицы, 2,5PM, которые наиболее опасны и могут проникать через альвеолярный барьер, они попадают в кровь и вызывают каскад реакций в организме. Он и способствует воспалению и ухудшению течения заболевания. Утолщаются стенки сосудов, сгущается кровь, задействуется печень, помимо этого разрушаются стенки атеросклеротических бляшек. Жиры выбрасываются в кровь, что способствует тромбозам. Люди, которые более суток находятся в очагах задымления, когда ПДК веществ превышает норму в 10 и более раз, у них получается отложенная реакция. Риск тромбозов возрастает в десятки раз», - сказал Гусев.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН рассказал, что дым от тления торфа наиболее опасен с точки зрения обострения бронхиальной астмы.
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