В Greenpeace объяснили разницу между дымом от лесных и торфяных пожаров

Торф тлеет преимущественно при низких температурах, в отличие от лесных пожаров, отметил в эфире НСН Григорий Куксин. 

В дыме от торфяных пожаров высокая концентрация угарного газа, формальдегида и бензопирена, а от лесных пожаров идет в основном углекислый газ, сажа и пепел, рассказал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в пресс-центре НСН.

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«Для понимания механики процесса: у нас кроме лесных пожаров, которые при высоких температурах дают немного сажи, пепла и углекислый газ, сейчас добавляется дым низких температур от торфа, где не хватает воздуха и обильное тление. Там высокие концентрации продуктов неполного сгорания – это угарный газ и длинные, крупные молекулы типа формальдегида и бензопирена», - сказал Куксин.

В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН отметил, что дым от тления торфа наиболее опасен с точки зрения обострения бронхиальной астмы.

«Они (продукты тления торфа – прим. НСН) более опасны с точки зрения обострения бронхиальной астмы. В 2010 году, когда были торфяные пожары, мы, медики, увидели увеличение количества обострений в разы», - сказал Продеус.

Ранее Алексей Гусев в пресс-центре НСН отмечал, что выходить на улицу во время смога опасно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПожарыРоссия
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