«Это опасно!»: Врач призвал россиян не выходить на улицу во время смога
При сильной задымленности нельзя открывать и окна в помещениях, должны быть специальные системы фильтрации, отметил в эфире НСН Алексей Гусев.
Выходить на улицу во время смога опасно в тех регионах, где пожары находятся близко к населенным пунктам, сказал главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН.
«Во время смога опасно выходить на улицу только в том случае, если рядом находятся очаги возгорания. Если мы возьмем ту же Рязанскую область, где сейчас множество пожаров, и Подмосковье, то близкое нахождение к пожарам и есть самое опасное. Этих участков лучше всего избегать. Заранее, всем кто находится в селах и деревнях, по возможности лучше оттуда уехать», - сказал Гусев.
По его словам, в утренние часы на улицу особенно нельзя выходить людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам.
«В Москве вчера ночью и сегодня утром была сильная задымленность. В этом случае лучше всего окна в помещениях не открывать, воздух должен находится тот, который был. Нужно иметь специальные системы, которые обладают фильтрацией воздуха. В утренние часы на улицу нужно постараться не выходить людям, которые относятся к группе риска. Это дети до одного года, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», - резюмировал Гусев.
Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что Дымка и смог, накрывшие столичный регион в последние дни, несут в себе не только дискомфорт, но и могут стать причиной серьезных заболеваний.
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