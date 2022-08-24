Иммунолог предупредил об опасности смога для переболевших COVID-19

«Да, конечно. Те люди, которые болели – особенно вариантами дельта и до дельты – это было поражение бронхолегочной системы. К сожалению, часть этих людей долго восстанавливалась, это называется постковидным синдромом. Осложнения могут быть длительными. Для людей, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию и болеющих ей сейчас, задымление является серьезнейшей проблемой, большей, чем для людей условно здоровых», - сказал Продеус.

Ранее Андрей Продеус в пресс-центре НСН отметил, что россиянам, которые страдают астмой, на фоне смога из-за лесных пожаров необходимо проконсультироваться со своими врачами. Он указал, что важно не допустить обострения заболевания.

