Россиянам рассказали, как безопасно выйти из зоны задымления в лесу
Для начала нужно спокойно осмотреться и понять, в какую сторону идет дым, отметил в эфире НСН руководитель противопожарного отдела Greenpeace РФ Григорий Куксин.
Если человек находится в лесу рядом с очагом возгорания, в первую очередь необходимо соблюдать спокойствие и стараться идти поперек ветра, рассказал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в пресс-центре НСН.
«Если внезапно на сборе ягод или грибов в лесу вас застает такая опасная ситуация, сначала просто спокойно осмотритесь: огонь в большинстве случаев идет по лесу не очень быстро, один-два метра в минуту. Опасность представляют, в первую очередь, дым и паника. Спокойно посмотрели, поняли, куда идет дым. Если знаете безопасный путь, просто идете им, лучше всего по дороге. Если вокруг все одинаковое кругом, дороги нет, но вы знаете безопасное направление, надо выйти из задымления – идти поперек ветра, кратчайшим путем. Не по ветру, в дыму, не против ветра, в огонь, а поперек ветра выходим из зоны задымления и поворачиваем в безопасную сторону», - сказал Куксин.
По его словам, при нахождении рядом с очагом возгорания необходимо не прятаться в оврагах и идти в сторону лиственных деревьев, так как они горят медленнее.
«Если есть выбор между лиственным и хвойным лесом, выбираем лиственный – он медленнее горит. Если есть подъемы и спуски, помним, что огонь вверх идет намного быстрее, чем вниз. Не прячемся в оврагах, они очень опасно горят. Стараемся идти в населенный пункт. Как только есть возможность, сразу сообщите о пожаре: позвоните по телефону 112 и по телефону лесной охраны если это лес: 8 800 100 94 00, во всех регионах работает», - добавил Куксин.
В свою очередь главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН отметил, что при нахождении в зоне задымления необходимо по возможности намочить одежду и накрыться ей с головой.
«Если находишься непосредственно рядом с очагом возгорания, во-первых, нужно найти открытые участки без деревьев и травы либо водоемы, и стремится по направлению к ним. Одежду, по возможности, нужно намочить, накрыться ею с головой, оставив открытыми только глаза. Если у вас есть маски, они должны быть смочены», - сказал Гусев.
Ранее Григорий Куксин в пресс-центре НСН объяснил разницу между дымом от лесных и торфяных пожаров.
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