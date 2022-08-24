«Ошибочно и опасно»: Куксин об идее передать борьбу с пожарами МЧС

«Обсуждения такие ведутся, не первый год. С моей точки зрения, идея ошибочная и опасная, потому что каждый должен заниматься своим делом. Со стороны кажется, что и там, и там огонь, и там, и там пожарные. На самом деле, это две разные профессии. Лесными пожарами занимаются профессионалы именно в лесных пожарах: парашютисты, десантники, пожарные летчики-наблюдатели – это исторически лесные профессии. Этих специалистов готовят в лесных вузах, и цельная система борьбы с пожарами в СССР была лучшей в мире», - сказал Куксин.

По его словам, МЧС не сможет управлять силами на территориях, где происходят лесные пожары, так как сотрудники ведомства к этому не подготовлены.

«После неудачных реформ 2000-х годов сейчас хоть как-то она (система борьбы с пожарами – прим. НСН) начала восстанавливаться. Она очень недофинансирована, очень недополучает внимание со стороны власти и общества: лесники не умеют показать себя так, как МЧС. Но это совершенно другая профессия, и управлять силами на лесных пожарах МЧС просто не в состоянии, не умеет. Крупные пожары, как сейчас в Рязанской области, как раз показывают абсолютную неэффективность управления большими группировками городских пожарных на лесных пожарах. Там применяется городская тактика: поливальные и пожарные машины стоят и ждут пожары, а потом с изумлением замечают, что из-за искр у них за спиной образуются новые очаги. И каждый день вынуждено отступают. Лесники бы давно окопались, убрали горючие материалы на пути огня…», - резюмировал Куксин.

Ранее Григорий Куксин в пресс-центре НСН рассказал, что пожар в Рязанской области распространился на 15 тысяч гектаров. По его словам, сейчас это уже сочетание верхового пожара с горением завалов древесины, потушить его крайне сложно.

