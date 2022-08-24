«Гарь 2010 года»: В Greenpeace указали на сложность пожара в Рязанской области
Тушение пожара осложняется экстремально жаркой погодой, отметил в эфире НСН Григорий Куксин.
Пожар в Рязанской области распространился на 15 тысяч гектаров, сейчас это уже сочетание верхового пожара с горением завалов древесины, потушить его крайне сложно, сказал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин в пресс-центре НСН.
«Вчера наша группа вернулась с работ по тушению пожара в Рязанской области. Пожар там действительно большой и сложный, он до сих пор не локализован. Отличительная его особенность в том, что это гарь 2010 года. То есть, это территория, заваленная мертвой горелой древесиной в много слоев, через которую пророс молодой хвойный лес. Поэтому это сочетание верхового пожара, который быстро идет по хвойным деревьям, с горением завалов древесины. Все это осложняется экстремальной погодой», - сказал Куксин.
Он также отметил, что крупные пожары на сегодняшний день есть в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях.
«Придет ли дым от пожаров в Москву зависит не только от ситуации в Рязанской области, потому что это не единственный крупный пожар, который сейчас действует. Кроме этого пожара действуют не менее крупные. Около 15 тысяч гектаров сейчас горит в Рязани и еще 16 тысяч гектаров в Нижегородской области. Есть также несколько крупных, торфяных пожаров во Владимирской и Ивановской областях», - добавил Куксин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что общая площадь лесных пожаров в России в этом году почти в три раза меньше, чем в прошлом.
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