«Начнется обострение!»: Астматикам посоветовали проконсультироваться с врачами
На время смога доктор может модифицировать терапию, сказал в эфире НСН врач Андрей Продеус.
Россиянам, которые страдают астмой, на фоне смога из-за лесных пожаров необходимо проконсультироваться со своими врачами, важно не допустить обострения заболевания, отметил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Уже сказано о людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Ко мне как к аллергологу-иммунологу уже за вчерашнее утро обращалось некоторое количество пациентов с бронхиальной астмой, которые чувствовали себя хуже, и им пришлось корректировать терапию. Смог ухудшает их показатели дыхания, но есть и психологический момент: видя опасность, им хочется дополнительно обезопасить себя. Есть простые правила. В период задымления меньше ходить на улицу и меньше проветривать помещения, влажную уборку обязательно делать. Принципиально, если у вас есть заболевания, вам нужно проконсультироваться со своим доктором по модификации терапии: может быть, вам нужно на какое-то время назначить большую дозу или увеличить кратность. Не стесняйтесь, это лучше, чем если у вас начнется обострение!», - сказал Продеус.
Ранее главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН заявил, что смог от лесных пожаров сильно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует образованию тромбозов.
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