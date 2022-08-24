«Начнется обострение!»: Астматикам посоветовали проконсультироваться с врачами

«Уже сказано о людях с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Ко мне как к аллергологу-иммунологу уже за вчерашнее утро обращалось некоторое количество пациентов с бронхиальной астмой, которые чувствовали себя хуже, и им пришлось корректировать терапию. Смог ухудшает их показатели дыхания, но есть и психологический момент: видя опасность, им хочется дополнительно обезопасить себя. Есть простые правила. В период задымления меньше ходить на улицу и меньше проветривать помещения, влажную уборку обязательно делать. Принципиально, если у вас есть заболевания, вам нужно проконсультироваться со своим доктором по модификации терапии: может быть, вам нужно на какое-то время назначить большую дозу или увеличить кратность. Не стесняйтесь, это лучше, чем если у вас начнется обострение!», - сказал Продеус.

Ранее главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев в пресс-центре НСН заявил, что смог от лесных пожаров сильно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует образованию тромбозов.

