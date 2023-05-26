30.05.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Из блогеров в уголовники. Кто следующий в списке налогового марафона?»
Известный блогер, создательница «марафона желаний», Елена Блиновская просит своих подписчиков скинуться для оплаты налогов и работы адвокатов. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. Блогер сейчас находится под следствием и под домашним арестом. За последние месяцы ФНС начала «охоту» еще на нескольких инфлюенсеров. СК также возбудил уголовные дела в отношении таких популярных блогеров, как Александра Митрошина, Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. По заявлению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина - деятельность блогеров в последние годы стала очень популярной. Число их подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых средств массовой информации, это миллионы людей. Кто следующий в «марафоне налогов»?
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как блогеры миллионики смогли «сколотить» многомиллиардное состояние?
- Кого еще ждет участь Блиновской?
- Как действуют «инфоцыгане»?
- Какими схемами пользуются блогеры для ухода от налогов?
- Запретят ли «инфоцыганство»?
- Какое ждет наказание неплательщиков налогов?
- Как не попасться на удочку интернет-аферистов?
- Каким образом будут контролировать деятельность блогеров?
- Почему люди ведутся на «марафоны желаний»?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;
- Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алёна Полынь;
- Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, Алексей Лобарев.
Приглашен:
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8