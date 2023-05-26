30.05.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Из блогеров в уголовники. Кто следующий в списке налогового марафона?»

Известный блогер, создательница «марафона желаний», Елена Блиновская просит своих подписчиков скинуться для оплаты налогов и работы адвокатов. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. Блогер сейчас находится под следствием и под домашним арестом. За последние месяцы ФНС начала «охоту» еще на нескольких инфлюенсеров. СК также возбудил уголовные дела в отношении таких популярных блогеров, как Александра Митрошина, Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. По заявлению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина - деятельность блогеров в последние годы стала очень популярной. Число их подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых средств массовой информации, это миллионы людей. Кто следующий в «марафоне налогов»?

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как блогеры миллионики смогли «сколотить» многомиллиардное состояние?

Кого еще ждет участь Блиновской?

Как действуют «инфоцыгане»?

Какими схемами пользуются блогеры для ухода от налогов?

Запретят ли «инфоцыганство»?

Какое ждет наказание неплательщиков налогов?

Как не попасться на удочку интернет-аферистов?

Каким образом будут контролировать деятельность блогеров?

Почему люди ведутся на «марафоны желаний»?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алёна Полынь ;

; Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД, Алексей Лобарев.

Приглашен:

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

