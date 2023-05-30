«Откуда деньги?»: Депутат Чернышов призвал «следить» за шикарной жизнью коучей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов отметил, что блогеры-коучи сами показывают свою богатую жизнь, на такие сообщения должны приходить налоговики.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН отметил, что бороться с нарушителями среди блогеров-коучей не так сложно, ведь они сами на своих курсах говорят, что зарабатывают миллиарды.
«Скажу пару слов о бизнес-коучах. Вот эти бизнес-гуру, которых сейчас расплодилось, которые говорят: «Я заработал 5 миллиардов, сейчас научу, как заработать 100 миллионов, только заплатите мне 100 тысяч или миллион рублей за мой курс…» Как только появляется эта реклама, сразу же – ни секунды не дожидаясь – приходят представители Федеральной налоговой службы и говорят: ты заработал 5 миллиардов? Ты ведешь такой шикарный образ жизни? Откуда деньги? Срочно заплати! Он же добровольно сказал, что большие деньги заработал. Ну вот добровольно с этого человека взимаются, вычитываются все подоходные налоги и забираются в счет государства. Давайте поддержим на эти деньги систему образования – детские сады, школы, вузы. И всё, не будет мошенников», - рассказал Чернышов.
До этого он предложил ввести налоговую амнистию для блогеров, чтобы они сами рассчитали свои задолженности.
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