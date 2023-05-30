«Должна быть цензура»: Специальный налог для блогеров вызвал вопросы
Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида» Алена Полынь заявила, что регулировать блогеров дополнительно в сфере налогов странно, но можно контролировать их контент.
Регулировать деятельность блогеров дополнительно в сфере налогообложения было бы странно, заявила председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН.
«Здесь сказали о законопроекте про налоги для блогеров. Какой законопроект, если у нас есть все проекты по налогам, и деятельность в интернете ничем не отличается от другой деятельности? Человек организует ИП, регистрируется как самозанятый, и платит налоги как все. Нужные ОКВЭДы открывает, все как положено. Не понимаю, как дополнительно это можно регулировать в смысле налогообложения. А что касается того, что публикуют блогеры… Блогер-миллионник может направить массу людей не туда, куда надо. Мы не знаем, что у них в закрытых марафонах. Да, должна быть цензура. Надо смотреть, что говорит и пишет человек, на это нужно выделять средства, но не заниматься налогами, где все есть, не изобретать велосипед», - рассказала она.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве задержали украинку, планировавшую вывозить сирот за границу
- Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
- Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза
- В Госдуме подтвердили приглушение сигнала GPS в Москве
- Резников заявил, что Киеву необходимы около 120 западных истребителей
- Россия впервые в истории развернула полную группировку метеоспутников
- Лукашенко сменил главу Госпогранкомитета Белоруссии
- В Госдуме заявили о скором принятии закона об уголовной ответственности за съемку дронов
- Развожаев предупредил о стрельбе в Севастополе из-за учений
- Пилотируемый «Шэньчжоу-16» пристыковался к космической станции КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru