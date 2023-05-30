«Должна быть цензура»: Специальный налог для блогеров вызвал вопросы

Регулировать деятельность блогеров дополнительно в сфере налогообложения было бы странно, заявила председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Здесь сказали о законопроекте про налоги для блогеров. Какой законопроект, если у нас есть все проекты по налогам, и деятельность в интернете ничем не отличается от другой деятельности? Человек организует ИП, регистрируется как самозанятый, и платит налоги как все. Нужные ОКВЭДы открывает, все как положено. Не понимаю, как дополнительно это можно регулировать в смысле налогообложения. А что касается того, что публикуют блогеры… Блогер-миллионник может направить массу людей не туда, куда надо. Мы не знаем, что у них в закрытых марафонах. Да, должна быть цензура. Надо смотреть, что говорит и пишет человек, на это нужно выделять средства, но не заниматься налогами, где все есть, не изобретать велосипед», - рассказала она.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».

