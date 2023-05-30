«Даем возможность заплатить»: В Госдуме предложили налоговую амнистию для блогеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН предложил ввести налоговую амнистию для блогеров, чтобы они сами рассчитали свои задолженности.

«Список этих людей есть. Это те люди, которые занимались все время налоговым мошенничеством, зарабатывали большие деньги и не платили ни копейки. Я предлагаю налоговую амнистию. Очень просто. Человек сам считает, сколько он должен, свою задолженность за последние 10-15 лет, кто занимался этим бизнесом. Все эти деньги приносят в ФНС, там все проверяют. Если честно заплатил – свободен, иначе сразу арестовывать. Три шага: даем возможность всем заплатить и работать дальше честно, внедряем механизм лицензирования онлайн-образования, самые жесткие репрессивные меры в отношении тех, кто решил поиграть с государством», - отметил он.

Известный блогер, создательница «марафона желаний» Елена Блиновская ранее просила своих подписчиков скинуться для оплаты налогов и работы адвокатов. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. Блогер сейчас находится под следствием и под домашним арестом. За последние месяцы ФНС начала «охоту» еще на нескольких инфлюенсеров. СК также возбудил уголовные дела в отношении таких популярных блогеров, как Александра Митрошина и Лерчек.

