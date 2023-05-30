«Даем возможность заплатить»: В Госдуме предложили налоговую амнистию для блогеров
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что человек может сам посчитать свою задолженность и заплатить, в противном случае будет арестован.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН предложил ввести налоговую амнистию для блогеров, чтобы они сами рассчитали свои задолженности.
«Список этих людей есть. Это те люди, которые занимались все время налоговым мошенничеством, зарабатывали большие деньги и не платили ни копейки. Я предлагаю налоговую амнистию. Очень просто. Человек сам считает, сколько он должен, свою задолженность за последние 10-15 лет, кто занимался этим бизнесом. Все эти деньги приносят в ФНС, там все проверяют. Если честно заплатил – свободен, иначе сразу арестовывать. Три шага: даем возможность всем заплатить и работать дальше честно, внедряем механизм лицензирования онлайн-образования, самые жесткие репрессивные меры в отношении тех, кто решил поиграть с государством», - отметил он.
Известный блогер, создательница «марафона желаний» Елена Блиновская ранее просила своих подписчиков скинуться для оплаты налогов и работы адвокатов. Ранее Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. Блогер сейчас находится под следствием и под домашним арестом. За последние месяцы ФНС начала «охоту» еще на нескольких инфлюенсеров. СК также возбудил уголовные дела в отношении таких популярных блогеров, как Александра Митрошина и Лерчек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жители атакованных дронами многоэтажек возвращаются домой
- В Швеции ожидают согласования новых санкций против России к июньскому саммиту ЕС
- Кабмин и нефтяники обсудят ситуацию с дорожающим бензином
- Алексей Рогозин назвал тип атаковавших Москву беспилотников
- Хинштейн назвал места падения сбитых в Подмосковье беспилотников
- Генпрокурор поручил взять на контроль расследование атаки БПЛА в Москве. Видео
- В ЮАР заявили, что иммунитет для саммита БРИКС не распространяется на ордеры судов
- Частная ракета с многоразовой ступенью создаётся в РФ
- СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии
- В МИД Китая заявили, что поддерживают усилия Сербии по защите суверенитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru