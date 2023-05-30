В профсоюзе полиции заявили, что налоговики могут «справиться» с блогерами без арестов

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал разбираться с блогерами-должниками еще до того, как их арестуют.

«В интернет-пространстве есть мошенники, но их нужно четко определять. Депутат говорит – арестовать! А мы приводим человека, и он спрашивает: что я нарушил? А за многими блогерами стоят серьезные юристы. И блогер говорит: какой же я мошенник? ИП мне государство разрешило сделать, налоги я здесь заплатил, а здесь нет… И они готовы эти налоги заплатить! Если наши законодатели не продумали систему закона, по которой можно привлечь, давайте не будем на полицию не валить и не просить их просто так возбуждать дела и наказывать. Сегодня у налоговых служб есть ресурсы, которые позволяют смотреть за организациями. Там все видно, кого нужно брать на карандаш. Вызовите, пригласите, спросите! А просто так сажать без законов, без оснований давайте не будем», - отметил он.

Лобарев призвал отделять контент блогера от его налоговых нарушений, с которыми легко могут «справиться» и налоговые службы без полиции.