В профсоюзе полиции заявили, что налоговики могут «справиться» с блогерами без арестов
Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев заявил не возбуждать дела на пустом месте.
Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал разбираться с блогерами-должниками еще до того, как их арестуют.
«В интернет-пространстве есть мошенники, но их нужно четко определять. Депутат говорит – арестовать! А мы приводим человека, и он спрашивает: что я нарушил? А за многими блогерами стоят серьезные юристы. И блогер говорит: какой же я мошенник? ИП мне государство разрешило сделать, налоги я здесь заплатил, а здесь нет… И они готовы эти налоги заплатить! Если наши законодатели не продумали систему закона, по которой можно привлечь, давайте не будем на полицию не валить и не просить их просто так возбуждать дела и наказывать. Сегодня у налоговых служб есть ресурсы, которые позволяют смотреть за организациями. Там все видно, кого нужно брать на карандаш. Вызовите, пригласите, спросите! А просто так сажать без законов, без оснований давайте не будем», - отметил он.
Лобарев призвал отделять контент блогера от его налоговых нарушений, с которыми легко могут «справиться» и налоговые службы без полиции.
«Мы видим людей, которые говорят: благодарим за то, что нас научили! А один-два человека говорят: «А у меня не получилось… Мне пообещали, что я замуж выйду, а все мужики сволочи! Поэтому и не получается, а ее – вот надо привлечь, потому что неправильно обучила». Но ведь нельзя привлечь за это человека! Вам дали инструмент… А налоги надо смотреть, да. Давайте определимся: здесь привлекаем за налоги, здесь занимается полиция, здесь нужна цензура, а здесь – грубейшее нарушение… Пока сегодня мы видим налоговые нарушения, где недорабатывают налоговые службы», - заключил он.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».
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