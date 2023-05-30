«Под трибунал!»: В Госдуме призвали арестовать авторов видео работы ПВО в Москве

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что необходимо немедленно призвать к ответственности всех, кто публикует видео работы систем ПВО в Москве.

«Сегодня главная новость – атака беспилотников на Москву. Публикуют видео сейчас в сети, где ПВО наше работает. Вот тем «сам себе режиссерам», кто это делает, самое жесткое наказание. Прям на месте арестовывать или находить этих людей и сразу же, что называется, под трибунал. Что они делают? Это безопасность страны, это безопасность Москвы, в игрушки играют. Срочно разыскать всех этих людей, не ведают, что творят, идиоты просто! За этот идиотизм нужно жестко наказывать», - заявил он.

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

