«Никакого волшебства»: Парапсихолог объяснила, как работают марафоны блогеров

Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН объяснила, что марафоны блогеров работают с внутренней мотивацией людей, ничего волшебного в этом нет.

«Есть в психологии такое понятие, как мотивация. Когда человек в апатии, ни во что не верит, у него ничего не получается… И вдруг кто-то говорит ему: запусти шарик с желанием, и сбудется. Есть закон энергии – где внимание, там энергия. Человек запускает свою мечту… Он ждет, что она сбудется, и в 90% так оно и будет. Здесь нет никакого волшебства, это история во внутренней мотивации человека. И очень часто блогеры выполняют роль таких мотиваторов. Другой вопрос, что иногда они где-то перегибают палку, мотивируют не в ту сторону… Но они ориентируются на рынок, на состояние людей. И они мотивируют сумочками брендовыми, очками, часами – потому что людей другим не замотивировать… Вопрос к людям, почему людей мотивируют брендовые шмотки, а не реальные знания, не развитие бизнеса, более глобальные вопросы? Не всем это интересно», - объяснила она.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал разбираться с блогерами-должниками еще до того, как их арестуют.

