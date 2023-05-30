«Никакого волшебства»: Парапсихолог объяснила, как работают марафоны блогеров
Алена Полынь отметила, что блогеры просто выполняют роль мотиваторов, человек фокусируется на своей мечте и идет к ней.
Председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН объяснила, что марафоны блогеров работают с внутренней мотивацией людей, ничего волшебного в этом нет.
«Есть в психологии такое понятие, как мотивация. Когда человек в апатии, ни во что не верит, у него ничего не получается… И вдруг кто-то говорит ему: запусти шарик с желанием, и сбудется. Есть закон энергии – где внимание, там энергия. Человек запускает свою мечту… Он ждет, что она сбудется, и в 90% так оно и будет. Здесь нет никакого волшебства, это история во внутренней мотивации человека. И очень часто блогеры выполняют роль таких мотиваторов. Другой вопрос, что иногда они где-то перегибают палку, мотивируют не в ту сторону… Но они ориентируются на рынок, на состояние людей. И они мотивируют сумочками брендовыми, очками, часами – потому что людей другим не замотивировать… Вопрос к людям, почему людей мотивируют брендовые шмотки, а не реальные знания, не развитие бизнеса, более глобальные вопросы? Не всем это интересно», - объяснила она.
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН призвал разбираться с блогерами-должниками еще до того, как их арестуют.
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