«Государство этим не занимается!»: В профсоюзе полиции указали на пользу онлайн-курсов

Онлайн-курсы в большинстве случае несут пользу гражданам, так как затрагивают такие сферы, которым не обучают на государственном уровне, заявил руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в пресс-центре НСН.

«Я хотел бы заступиться за тех людей, которые попали в «нарушители» - я не могу, как депутат: «Вот их всех посадить». Какая Блиновская мошенница, если она не осуждена? Я против таких чапаевских методов. Согласен, что сегодня у нас бум онлайн-образования, даже ветераны МВД проходят такие курсы, после чего идут и в ЧОПы, и в администраторы, и так далее. Государство не занимается такой переподготовкой, и эту функцию берут на себя авторы таких курсов. Да, есть заявления, что, мол, меня обманули…Но 80-90% благодарят – что им разработали личностный план, раскрыли их резервы, направили… А государство этим не занимается! Оно отучило твердым курсам математики и так далее, а другого нет – как женщине общаться с мужчинами, как вкусно готовить и так далее», - отметил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».

