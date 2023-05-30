В Госдуме представили план регулирования онлайн-образования

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».

«Запрещать онлайн-образование нам нельзя, это неправильно. Его нужно регулировать. В апреле мы подали документы для изменения закона «Об образовании». Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме. Мы предлагаем всем, кто продает образовательные услуги по темам психологии, медицины, и так далее – давать полную систему образовательного курса, как будет выглядеть подготовка этих специалистов. Второе: они должны будут указывать, что никаких гарантий результата не дают, или наоборот – давать 100%-ю гарантию. И третье: организаторы таких курсов должны будут отправить в Рособрнадзор или региональные органы образования полную программу курса – в заявительном порядке», - рассказал он.

При этом обучающиеся должны быть дополнительно застрахованы в случае неэффективных курсов, добавил он.

«И предлагаю создать структуру наподобие Фонда защиты вкладчиков – Фонд защиты обучающихся. Он будет формироваться из отчислений участников рынка. Пусть все эти организации, все эти Блиновские туда закидывают деньги. Если человека не устроило качество онлайн-образования, а организатор курса отказался возмещать оплату или вообще смылся из страны – из этого фонда, соответственно, платим. И Фонд будет подавать коллективные судебные иски против организаторов курса, чтобы через суд взыскивать с них деньги», - предложил Чернышов.

До этого он предложил ввести налоговую амнистию для блогеров, чтобы они сами рассчитали свои задолженности.

