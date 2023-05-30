«Под одну гребенку?»: Парапсихолог заступилась за продавцов онлайн-курсов

Многие покупатели онлайн-курсов и марафонов сами не хотят ничего делать для получения результата, заявила председатель организации по защите прав и свобод граждан «Фемида», парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН.

«Я бы не стала грести всех блогеров под одну гребенку. Не все, кто что-то показывает в интернете – это блогеры, у всех разные направления. Мне не нравится и фраза «инфоцыганство» - мы оскорбляем большое количество народу. Что касается тех, кто в интернете показывает какую-то информацию, продает свои навыки и опыт… Среди них, конечно, есть большое количество тех, кто продает некачественную информацию, которая способна навредить людям. Но есть и те, чьи навыки и опыт полезны. Большая проблема в том, что человек, который приходит на такие курсы и марафоны, имеет минимальное понятие о том, что будет на курсе, о том, что ему нужно, и каким образом он будет менять свою жизнь. И это скорее проблема не тех, кто продает, а тех, кто покупает», - отметила она.

По ее словам, зачастую сами покупатели таких курсов не готовы делать что-либо для результата, а хотят просто заплатить деньги и получить что-то, но так не бывает.

«Вот, например, система ЕГЭ. У нас нет полноценного образования. Всё образование сводится к заучиванию, к сдаче по тестам какой-то информации. И получаем огромное количество людей, неспособных нормально выстраивать свои финансовые отношения, здоровье и так далее. Их этому не обучили! И вот как слепые котята они начинают тыкаться по этим марафонам. Им там говорят, что все будет здорово, если ты у меня купишь марафон. И не важно, какая будет стоимость этого марафона. Важно, что человек на выходе не получит ничего, потому что он не готов учиться. Марафоны и делаются таким образом, чтобы человек хотел его купить. Если там будет хорошая информация, человек скажет: я это не куплю, тут надо думать, а думать я не готов», - заключила она.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».

