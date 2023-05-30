«Миллиарды в год»: В Госдуме представят «черный» список из ста блогеров-должников
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что 2 июня в Общественной палате будет представлен список из ста имен.
Второго июня будет представлен список блогеров, которые недобросовестно платят налоги, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«2 июня состоится мероприятие в Общественной палате РФ «Путь к личностному развитию или инфоцыганский гипноз?». У нас будет интересный разговор с одним из участников, который даст нам список ста блогеров, которые сегодня находятся на очереди, будут ожидать справедливого и, может быть, сурового приговора. Что касается общего объема налоговых потерь бюджета РФ в год, это огромные деньги, от 30 до 100 миллиардов в год. Это деньги, за которые мы будем бороться», - рассказал он.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru