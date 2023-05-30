«Миллиарды в год»: В Госдуме представят «черный» список из ста блогеров-должников

Второго июня будет представлен список блогеров, которые недобросовестно платят налоги, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«2 июня состоится мероприятие в Общественной палате РФ «Путь к личностному развитию или инфоцыганский гипноз?». У нас будет интересный разговор с одним из участников, который даст нам список ста блогеров, которые сегодня находятся на очереди, будут ожидать справедливого и, может быть, сурового приговора. Что касается общего объема налоговых потерь бюджета РФ в год, это огромные деньги, от 30 до 100 миллиардов в год. Это деньги, за которые мы будем бороться», - рассказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН призвал обязать организаторов онлайн-курсов отчислять деньги в специальный «Фонд защиты обучающихся».



