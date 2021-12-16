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Итоги туротрасли 2021 года и прогнозы на 2022

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Начало конференции

12:00

21 декабря 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

21.12.2021 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе

21.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Итоги туротрасли 2021 года и прогнозы на 2022».

Несмотря на продолжающиеся коронавирусные ограничения туристическая индустрия стала постепенно восстанавливаться. По заявлению экспертов туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты 2020 года, и допандемийного 2019 года. Для российских туристов летом 2021 года были открыты более 30 стран, имея столь богатый выбор, можно даже представить, что никакой пандемии вовсе нет.

В ходе брифинга планируется обсудить:

  • Какие коррективы внесла пандемия в тур отрасль?
  • Какой процент россиян в 2021 году отказался от путешествий?
  • Какие направления были самыми популярными в этом году?
  • Как сильно изменился въездной туризм?
  • Как много россиян проведут новогодние праздники заграницей?
  • Какова средняя цена новогодней поездки заграницу?
  • Как много туристов выбирали Крым и Сочи в 2021 году?
  • Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?
  • Как долго еще будет восстанавливаться туристическая отрасль?
  • ﻿Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2022 год?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


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ТЕГИ:Майя ЛомидзеТуризм
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