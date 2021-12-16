21.12.2021 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе
21.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Итоги туротрасли 2021 года и прогнозы на 2022».
Несмотря на продолжающиеся коронавирусные ограничения туристическая индустрия стала постепенно восстанавливаться. По заявлению экспертов туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты 2020 года, и допандемийного 2019 года. Для российских туристов летом 2021 года были открыты более 30 стран, имея столь богатый выбор, можно даже представить, что никакой пандемии вовсе нет.
В ходе брифинга планируется обсудить:
- Какие коррективы внесла пандемия в тур отрасль?
- Какой процент россиян в 2021 году отказался от путешествий?
- Какие направления были самыми популярными в этом году?
- Как сильно изменился въездной туризм?
- Как много россиян проведут новогодние праздники заграницей?
- Какова средняя цена новогодней поездки заграницу?
- Как много туристов выбирали Крым и Сочи в 2021 году?
- Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?
- Как долго еще будет восстанавливаться туристическая отрасль?
- Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2022 год?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
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