21.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Итоги туротрасли 2021 года и прогнозы на 2022».

Несмотря на продолжающиеся коронавирусные ограничения туристическая индустрия стала постепенно восстанавливаться. По заявлению экспертов туристические потоки внутри России по итогам 2021 года превысят результаты 2020 года, и допандемийного 2019 года. Для российских туристов летом 2021 года были открыты более 30 стран, имея столь богатый выбор, можно даже представить, что никакой пандемии вовсе нет.

В ходе брифинга планируется обсудить:

Какие коррективы внесла пандемия в тур отрасль?

Какой процент россиян в 2021 году отказался от путешествий?

Какие направления были самыми популярными в этом году?

Как сильно изменился въездной туризм?

Как много россиян проведут новогодние праздники заграницей?

Какова средняя цена новогодней поездки заграницу?

Как много туристов выбирали Крым и Сочи в 2021 году?

Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?

Как долго еще будет восстанавливаться туристическая отрасль?

﻿Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2022 год?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



