Ломидзе: В 2021 году Россию посетило 175 тысяч туристов
По словам исполнительного директора АТОР, в 2019 году за аналогичный период страну посетило порядка четырех миллионов туристов.
Пандемия хуже всего сказывается на въездном туризме, дальнейшее развитие которого все еще остается под вопросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Во въездном туризме все совсем грустно. За весь 2021 год у нас 175 тысяч визитов с туристическими целями – это данные пограничной службы. Напомню, что в аналогичный период 2019 года мы приняли туристов более четрырех миллионов. Этот сегмент остается в самой жесткой рецессии. Если во внутреннем туризме мы можем говорить о каких-то прогрессах, то во въездном туризме даже не видно горизонта и перспектив, когда начнется это восстановление», - отметила Ломидзе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пресс-центре НСН назвала уходящий год самым стрессовым для внутреннего туризма.
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