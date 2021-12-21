Ломидзе: «Омикрон» пока никак не сказался на туризме
Майя Ломидзе отметила, что дальнейшее распространение штамма может повлиять на российский туризм, но сейчас этого не происходит.
Дальнейшее распространение штамма «омикрон» может повлиять на туристические потоки, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«На российский туризм это никак не повлияло. Те ограничения, которые вводились в африканских странах или в других странах в отношении этих африканских стран, никак не сказалась на нашем рынке, потому что эти страны не присутствовали в ассортименте особо, никакого влияния нет. Другой вопрос – дальнейшее развитие темы вокруг «омикрона». Возможны ограничения, которые могут вводиться, это повлияет на потоки, но это теоретические рассуждения», - отметила Ломидзе.
Пандемия хуже всего сказывается на въездном туризме, дальнейшее развитие которого все еще остается под вопросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН ранее.
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