Ломидзе: «Омикрон» пока никак не сказался на туризме

Дальнейшее распространение штамма «омикрон» может повлиять на туристические потоки, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«На российский туризм это никак не повлияло. Те ограничения, которые вводились в африканских странах или в других странах в отношении этих африканских стран, никак не сказалась на нашем рынке, потому что эти страны не присутствовали в ассортименте особо, никакого влияния нет. Другой вопрос – дальнейшее развитие темы вокруг «омикрона». Возможны ограничения, которые могут вводиться, это повлияет на потоки, но это теоретические рассуждения», - отметила Ломидзе.

Пандемия хуже всего сказывается на въездном туризме, дальнейшее развитие которого все еще остается под вопросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН ранее.

