Ломидзе: 2022 туристический год будет зависеть от COVID-паспортов

По ее словам, это приведет к усилению позиций «серого» рынка во внутреннем туризме. 

В 2022 год передвижение между странами все больше будет зависеть от сертификатов о вакцинации, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«Мы предполагаем, что в 2022 году по-прежнему будет ползучее внедрение ковидных паспортов, паспортов о вакцинации, это давление продолжится, и это, соответственно, будет влиять на возможность передвижения внутри страны и между государства, между регионами – возможно. Эта тенденция по умолчанию сокращает определенный сегмент спроса и усиливает серый рынок, если мы говорим о внутреннем туризме», - объяснила Ломидзе.

По ее словам, в 2022 году также продолжит укрепляться организованный туризм, так как гражданм зачастую нужна помощь в вопросах пересечения границы.

Пандемия хуже всего сказывается на въездном туризме, дальнейшее развитие которого все еще остается под вопросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАТОРТуризм
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