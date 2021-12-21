Ломидзе: 2022 туристический год будет зависеть от COVID-паспортов
По ее словам, это приведет к усилению позиций «серого» рынка во внутреннем туризме.
В 2022 год передвижение между странами все больше будет зависеть от сертификатов о вакцинации, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Мы предполагаем, что в 2022 году по-прежнему будет ползучее внедрение ковидных паспортов, паспортов о вакцинации, это давление продолжится, и это, соответственно, будет влиять на возможность передвижения внутри страны и между государства, между регионами – возможно. Эта тенденция по умолчанию сокращает определенный сегмент спроса и усиливает серый рынок, если мы говорим о внутреннем туризме», - объяснила Ломидзе.
По ее словам, в 2022 году также продолжит укрепляться организованный туризм, так как гражданм зачастую нужна помощь в вопросах пересечения границы.
Пандемия хуже всего сказывается на въездном туризме, дальнейшее развитие которого все еще остается под вопросом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН ранее.
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