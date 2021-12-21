АТОР: Доля организованного туризма в России достигла 23%

Впервые за последние десять лет в России были организованы чартерные рейсы по ряду внутренних направлений, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«В 2021 году мы продолжаем наблюдать динамику увеличения доли организованного туризма. В 2020 году по сравнению с 2019 годом это был плюс один процент, то сейчас говорим о том, что доля организованного туризма на внутреннем рынке достигла 23%. Это очень значимый прогресс, этой динамике во многом поспособствовали чартерные рейсы, которые впервые за десятилетия были организованы на внутренних направлениях», - отметила Ломидзе.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пресс-центре НСН назвала уходящий год самым стрессовым для внутреннего туризма.

