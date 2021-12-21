Ломидзе назвала топ-3 событий для российского туризма
Постановления правительства и Госдумы, а также программа кэшбека в туротрасли стали самыми главными событиями 2021 года, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Постановления Госдумы об отсрочке обязательств и программа туристического кэшбека стали основными событиями уходящего года в туротрасли, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я бы отметила три события. Это то, что происходило в последнюю неделю в Госдуме. Это продление полномочий правительства по принятию специальных решений в чрезвычайных ситуациях и постановления правительстве об отсрочке обязательств. Эти два шага позволили нам сохранить стабильность на рынке и не отравить новогодние праздники энному количеству туристов, и у них не закрылась возможность получения своего тура либо денег. Как и в прошлом году, эти действия правительства Госдумы и правительства я поставила бы на первое место. На втором месте я бы оставила все-таки кэшбек, сложно сравнить какую-то иную меру с этой мерой поддержки, ее оценили все регионы и предприятия туристической индустрии. И на третье место я бы поставила активность одного туроператора, компании, которая стала флагманом по организации чартерных рейсов, которая позволяет сделать сложнодоступные ранее направления доступными для более широкого круга туристов», - пояснила Ломидзе.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что программа туристического кешбэка в России продолжится, новый этап стартует 18 января 2022 года.
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