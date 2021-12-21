Ломидзе назвала топ-10 регионов России по туризму
Среди самых популярных у туристов регионов были как очевидные фавориты, так и неожиданные лидеры, рассказали в АТОР.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе в Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвала топ-10 регионов России по организованному туризму по итогам 2021 года.
«Мы выстроили рейтинг наиболее популярных регионов среди российских туристов, рейтинг регионов-лидеров в организованном сегменте туризма. Это Краснодарский край – никого, мне кажется, это не удивляет, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край, Ярославская область, Тюменская область, вошедшая в десятку к величайшему удивлению всех, республика Карелия, республика Татарстан и Тверская область, которая вскочила в этот уходящий поезд из-за того, что на ноябрьские праздники, когда многие соседние регионы вводили ограничения, Тверская область делала это в очень лайтовом таком режиме и обеспечила себе популярность и вхождение в этот импровизированный рейтинг», - поделилась данными исполнительный директор АТОР.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Приморье популярно среди туристов ближайших к региону стран, а сделать его туристической «Меккой» для россиян позволит только выстраивание логистики и создание инфраструктуры.
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