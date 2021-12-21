АТОР: Сейчас россиянам доступна для туризма 21 страна
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что в 2019 году в это время была доступна 81 страна.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН отметила, что в 2020 году в это время было доступно всего пять стран.
«В 2020 году мы анализировали показатели по пяти доступным зарубежным странам. Сейчас в 2021 году доступна 21 страна. Когда мы говорим о доступности, мы не имеем в виду наличие открытого прямого регулярного авиасообщения. В 2019 году в этот же период таких доступных стран с потенциальной возможностью организации чартеров было 81. Надеюсь, что к уровне 2019 году мы все-таки придем не через десятилетия», - рассказала Ломидзе.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пресс-центре НСН назвала уходящий год самым стрессовым для внутреннего туризма.
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