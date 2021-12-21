Ломидзе: Российские туроператоры в 2021 году недополучили 30% прибыли

Маржинальность внутреннего туризма ниже, чем въездного, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Российские туроператоры не получили как минимум 30% прибыли, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы ориентируемся на два показателя. Ростуризм еще в прошлом году озвучил совокупный объем потерь для всей индустрии, это 1,3 трлн рублей. Доходность туроператоров складывается из трех источников, это въездной, выездной и внутренний туризм. Выездным занимается маленькая часть компаний, въездной и внутренний есть практически у всех. Маржинальность внутреннего туризма 1-2%, маржинальность въездного туризма 3%, в лучшем случае 5%. То есть на внутреннем можно заработать меньше, чем на въездном. Въездной туризм упал на 40%, внутренний до 2019 года не у всех дошел, у многих компаний превысил, но не у всех дошел. Таким образом, недополученная прибыль по сравнению с допандемийным годом как минимум 30%. Это как минимум», - рассказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе перечислила самые яркие события туротрасли в 2021 году, отметив постановления Госдумы и программу туристического кэшбека для всех регионов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Российские ТуристыАТОРМайя Ломидзе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры