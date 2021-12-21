Ломидзе: Российские туроператоры в 2021 году недополучили 30% прибыли
21 декабря 202112:55
Любовь Дурынина
Маржинальность внутреннего туризма ниже, чем въездного, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Российские туроператоры не получили как минимум 30% прибыли, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы ориентируемся на два показателя. Ростуризм еще в прошлом году озвучил совокупный объем потерь для всей индустрии, это 1,3 трлн рублей. Доходность туроператоров складывается из трех источников, это въездной, выездной и внутренний туризм. Выездным занимается маленькая часть компаний, въездной и внутренний есть практически у всех. Маржинальность внутреннего туризма 1-2%, маржинальность въездного туризма 3%, в лучшем случае 5%. То есть на внутреннем можно заработать меньше, чем на въездном. Въездной туризм упал на 40%, внутренний до 2019 года не у всех дошел, у многих компаний превысил, но не у всех дошел. Таким образом, недополученная прибыль по сравнению с допандемийным годом как минимум 30%. Это как минимум», - рассказала Ломидзе.
Ранее Майя Ломидзе перечислила самые яркие события туротрасли в 2021 году, отметив постановления Госдумы и программу туристического кэшбека для всех регионов.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru