АТОР: Более 4 млн россиян в 2021 году посетили Турцию, 680 тысяч - Египет
Египет не досчитался почти 2 миллиона российских туристов в 2021 году, лидером остается Турция, заявила НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Турция остается самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Лидеры у нас Турция, ее посетили 4 млн 650 тысяч, по предварительным подсчетам. Египетское министерство по туризму засекретило показатели туристического потока во второй половине 2021 года, наши аналитики по крупицам собирали эти данные. С момента запуска как регулярных, так и чартерных рейсов на курорты Египта отправились 680 тысяч человек. Это существенно больше, чем было в 2019 и в 2020 году. Но это отнюдь не те 2,3 млн, которые были на момент закрытия Египта в 2015 году. Тем не менее, показатели довольно существенные, Египет обогнал Арабские Эмираты и Кипр. Одна из стран, которую тоже опередил Египет, это Мальдивы, эта страна показала феноменальную динамику прироста», - отметила Ломидзе.
Внутренний туризм в 2021 получил шанс конкурировать с внешними направлениями, но антиковидные ограничения в регионах заставали всех врасплох, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
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