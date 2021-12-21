Ломидзе: 2021 год стал самым стрессовым для российского туризма

Внутренний туризм в 2021 получил шанс конкурировать с внешними направлениями, но антиковидные ограничения в регионах заставали всех врасплох, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«Произошло несколько жестких разочарований, несбывшихся ожиданий. С одной стороны, кешбэк показал невероятную эффективность и в низкий сезон, и в начале высокого сезона, и буквально окрылил все туристическую отрасль России, не только лидирующие регионы. С другой стороны, регионы одним за другим вводили ограничения, не сказать, что они все были объяснимы и логичны для самих путешественников и для участников рынка. Вот этот взлет спроса, который должен был закончиться триумфальными цифрами, буквально обрывался», - рассказала Ломидзе.

Ранее в АТОР сообщили, что спрос на европейские туры для вакцинации может вырасти на 30-50% в 2022 году из-за разрешения выдавать сертификаты гражданам, привитым иностранными препаратами.

