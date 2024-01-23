24.01.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Где будем отдыхать в 2024 году. Новые направления и актуальные цены»
Правительство утвердило «дорожную карту» из 15 пунктов по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документ внесены такие пункты, как упрощение регистрации граждан в гостиницах, развитие горнолыжных комплексов и совершенствование законодательства, регулирующего работу экскурсоводов. Например, в России могут разрешить заселяться в отели с электронными документами.
«Дорожная карта» разработана по предложениям предпринимательского сообщества и позволит снять барьеры для бизнеса. По каждому пункту готовятся нормативные акты, которые планируется разработать в 2024 году.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие направления в 2023 году стали самым популярными?
- Где туристы отдыхали в новогодние праздники?
- Как направления планируют открыть в 2024 году?
- Как изменился деловой туризм за время ковида и начала СВО?
- Как искусственный интеллект повлиял на командировки и туризм?
- Какие зарубежные и внутренние направления пользуются у тристов сегодня наибольшим спросом?
- Как введение электронной путевки повлияло на отрасль?
- С какими сложностями сегодня сталкивается российский туризм?
- Какие тренды уже намечаются на путешествия и командировки в 2024 году?
- Какие значимые события в туризме ждут в 2024 году?
Участники пресс-конференции:
- Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;
- Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;
- Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина
- Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8