24.01.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Где будем отдыхать в 2024 году. Новые направления и актуальные цены»

Правительство утвердило «дорожную карту» из 15 пунктов по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документ внесены такие пункты, как упрощение регистрации граждан в гостиницах, развитие горнолыжных комплексов и совершенствование законодательства, регулирующего работу экскурсоводов. Например, в России могут разрешить заселяться в отели с электронными документами.

«Дорожная карта» разработана по предложениям предпринимательского сообщества и позволит снять барьеры для бизнеса. По каждому пункту готовятся нормативные акты, которые планируется разработать в 2024 году.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие направления в 2023 году стали самым популярными?

Где туристы отдыхали в новогодние праздники?

Как направления планируют открыть в 2024 году?

Как изменился деловой туризм за время ковида и начала СВО?

Как искусственный интеллект повлиял на командировки и туризм?

Какие зарубежные и внутренние направления пользуются у тристов сегодня наибольшим спросом?

Как введение электронной путевки повлияло на отрасль?

С какими сложностями сегодня сталкивается российский туризм?

Какие тренды уже намечаются на путешествия и командировки в 2024 году?

Какие значимые события в туризме ждут в 2024 году?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов;

Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов;

Управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний "Слетать.ру") Любовь Воронина

Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



