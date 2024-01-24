Общий объем бизнес-поездок в России в 2023 году составил 500 млрд рублей

Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН заявил, что 90% деловых поездок совершается в пределах России.

Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН заявил, что в России восстанавливается бизнес-туризм.

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«У делового туризма есть своя специфика, из-за которой он был практически остановлен во времена ковида и начала спецоперации, 90-95% были заморожены. В 2023 году общий объем командирования восстановился. По прогнозам, 2023 год закроется на отметке в 500 миллиардов рублей. Безусловно, геополитические реалии внесли свои коррективы. Почти все участники рынка сфокусированы на российские рынок, почти 90% командировок проходит именно по России», - сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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