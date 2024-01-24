«Только помощник»: Искусственный интеллект не заменит турагентов
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что уже сегодня цены на туры во многих компаниях рассчитывает искусственный интеллект.
Искусственный интеллект уже сегодня помогает турагентам устанавливать актуальные цены на туры, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Илон Маск считает угрозой человечеству искусственный интеллект, но в туризме ИИ абсолютно точно не заменит турагентов. Потому что это очень эмоциональный бизнес, бизнес впечатлений. Если у тебя есть свой личный турагент, мнению которого ты доверяешь, ни один сухой робот не может этого заменить. Это эмоциональные рекомендации. Но быть помощником робот сможет. Даже уже сейчас такое есть. Например, ценообразование во многих компаниях построено давно на искусственном интеллекте, роботы анализируют даты с повышенным спросом, регулируют цены, исходя из этого. У нас искусственный интеллект «работает», когда нерабочие часы офиса, принимает срочные заявки и ищет специалиста, который может помочь», - рассказал он.
Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
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