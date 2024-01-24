«По 20 рейсов в день!»: Россияне для поездок на Новый год выбирали Ближний Восток
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что самым популярным направление среди россиян стал Дубай.
Дубай стал самым популярным направлением среди россиян на Новый год, также в топ вошли Мальдивы и Сейшелы, заявил генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Россияне летят туда, куда есть прямые перелеты, это такой триггер, который был определяющим и на Новый год. Больше всего у нас перелетов на Ближний Восток – в Дубай порядка 20 рейсов в день у нас вылетало только из Москвы, а еще у нас есть перелеты из десятка городов. Другой блок – это острова Индийского океана, Мальдивы, Сейшелы», - рассказал он.
Таиланд, Шри-Ланка и Узбекистан стали самыми бюджетными и безвизовыми направлениями для россиян этой зимой, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru