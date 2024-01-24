В туротрасли назвали кризисное время лучшим для укрупнения бизнеса
Генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в эфире НСН назвал главные тренды бизнес-туризма.
Кризисное время идеально подходит для укрупнения бизнеса, это затронет и туристическую сферу, заявил генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.
«Если говорить о трендах в бизнес-тревел, сотрудники задумываются, как провести время не только с пользой, но и приятно. Это будет продолжать развиваться. Этой тенденции лет 5-7, но во время пандемии развитие было заморожено. Сейчас мы видим, что такие идеи возвращаются. Еще один тренд – цифровизация, автоматизация. В 2023 году примерно 20 миллионов рублей было в эту сферу вложено. Не стоит забывать, что кризис – это всегда время укрупнения бизнеса. Даже крупные игроки либо объединяются, либо продают свой бизнес, такая тенденция будет усиливаться», - отметил он.
Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН заявил, что в России восстанавливается бизнес-туризм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов: Следом за сбитым самолетом летел еще один Ил-76 с пленными
- Картаполов: Ил-76 под Белгородом сбили ракетами Patriot или IRIS-T
- Госдума примет обращение к США и ФРГ в связи с катастрофой Ил-76
- Минфин: Семейная ипотека будет продлена
- Премьер-министр Словакии Фицо прибыл на Украину
- В Netflix проанонсировали выход второго сезона «Игры в кальмара»
- Турпоток из России на Кипр вырос за год на 45%
- Минобороны: В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными ВСУ
- СМИ: В Белгородской области упал военно-транспортный самолет
- В Казахстане предложили запретить ввоз и продажу вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru