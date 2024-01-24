В туротрасли назвали кризисное время лучшим для укрупнения бизнеса

Кризисное время идеально подходит для укрупнения бизнеса, это затронет и туристическую сферу, заявил генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.

«Если говорить о трендах в бизнес-тревел, сотрудники задумываются, как провести время не только с пользой, но и приятно. Это будет продолжать развиваться. Этой тенденции лет 5-7, но во время пандемии развитие было заморожено. Сейчас мы видим, что такие идеи возвращаются. Еще один тренд – цифровизация, автоматизация. В 2023 году примерно 20 миллионов рублей было в эту сферу вложено. Не стоит забывать, что кризис – это всегда время укрупнения бизнеса. Даже крупные игроки либо объединяются, либо продают свой бизнес, такая тенденция будет усиливаться», - отметил он.

Ранее генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН заявил, что в России восстанавливается бизнес-туризм.



