«Новый тренд»: Южная Корея становится центром медицинского туризма у россиян

«У нас я вижу тренд поездок за медицинским туризмом в Южную Корею. Там более щадящие цены, чем в Европе. Германия и Израиль раньше были центрами медицинского туризма. Южная Корея активно занимает их место. в Европу тоже едут, но уже не так. Южная Корея - новый тренд», - сказал собеседник НСН.

Ранее гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в 2023 году интерес россиян к Европе в 2023 году вырос в четыре раза.

