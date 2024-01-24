«Новый тренд»: Южная Корея становится центром медицинского туризма у россиян
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что россияне стали чаще предпочитать для медицинского туризма Южную Корею.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал о зарождающемся тренде у российских туристов, связанным с медицинским туризмом.
«У нас я вижу тренд поездок за медицинским туризмом в Южную Корею. Там более щадящие цены, чем в Европе. Германия и Израиль раньше были центрами медицинского туризма. Южная Корея активно занимает их место. в Европу тоже едут, но уже не так. Южная Корея - новый тренд», - сказал собеседник НСН.
Ранее гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в 2023 году интерес россиян к Европе в 2023 году вырос в четыре раза.
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