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Год без работы: Почему россияне не могут трудоустроиться?

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Начало конференции

11:00

8 октября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

08.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год без работы: Почему россияне не могут трудоустроиться?»

Российский рынок труда парадоксален: официальная безработица остается низкой, но для части соискателей поиск работы превращается в многомесячный марафон. По данным Росстата, в I квартале 2026 года в России насчитывалось около 1,66 млн безработных, а среднее время поиска работы составляло 5,4 месяца. При этом 12,1% безработных искали работу год и более. По итогам 2025 года средняя продолжительность поиска работы составляла около 5,1 месяца, а 13,3% безработных находились в поиске 12 месяцев и более. При этом общая безработица в августе 2026 года снизилась до 2,2%, а число безработных составило около 1,65 млн человек.

Среди причин длительного поиска работы эксперты называют охлаждение рынка труда, сложности малого и среднего бизнеса, растущие требования работодателей и несоответствие квалификации кандидатов потребностям компаний. Особенно трудно приходится молодежи, людям предпенсионного возраста и тем, кто претендует на позиции в торговле, сфере услуг и административном секторе.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Почему россияне месяцами не могут найти работу?
  • В каких отраслях сегодня сложнее всего трудоустроиться?
  • Почему при низкой безработице соискатели не могут найти вакансии?
  • Какие специалисты сейчас наиболее востребованы?
  • Стало ли сложнее найти работу людям старше 45 лет?
  • Насколько сильно изменились требования к соискателям?
  • Что делать людям, которые уже больше года не могут трудоустроиться?

Участники пресс-конференции:

  • член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
  • руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости

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