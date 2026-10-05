08.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год без работы: Почему россияне не могут трудоустроиться?»



Российский рынок труда парадоксален: официальная безработица остается низкой, но для части соискателей поиск работы превращается в многомесячный марафон. По данным Росстата, в I квартале 2026 года в России насчитывалось около 1,66 млн безработных, а среднее время поиска работы составляло 5,4 месяца. При этом 12,1% безработных искали работу год и более. По итогам 2025 года средняя продолжительность поиска работы составляла около 5,1 месяца, а 13,3% безработных находились в поиске 12 месяцев и более. При этом общая безработица в августе 2026 года снизилась до 2,2%, а число безработных составило около 1,65 млн человек.



Среди причин длительного поиска работы эксперты называют охлаждение рынка труда, сложности малого и среднего бизнеса, растущие требования работодателей и несоответствие квалификации кандидатов потребностям компаний. Особенно трудно приходится молодежи, людям предпенсионного возраста и тем, кто претендует на позиции в торговле, сфере услуг и административном секторе.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему россияне месяцами не могут найти работу?

В каких отраслях сегодня сложнее всего трудоустроиться?

Почему при низкой безработице соискатели не могут найти вакансии?

Какие специалисты сейчас наиболее востребованы?

Стало ли сложнее найти работу людям старше 45 лет?

Насколько сильно изменились требования к соискателям?

Что делать людям, которые уже больше года не могут трудоустроиться?



Участники пресс-конференции:



член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 11:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

