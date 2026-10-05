08.10.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год без работы: Почему россияне не могут трудоустроиться?»
Российский рынок труда парадоксален: официальная безработица остается низкой, но для части соискателей поиск работы превращается в многомесячный марафон. По данным Росстата, в I квартале 2026 года в России насчитывалось около 1,66 млн безработных, а среднее время поиска работы составляло 5,4 месяца. При этом 12,1% безработных искали работу год и более. По итогам 2025 года средняя продолжительность поиска работы составляла около 5,1 месяца, а 13,3% безработных находились в поиске 12 месяцев и более. При этом общая безработица в августе 2026 года снизилась до 2,2%, а число безработных составило около 1,65 млн человек.
Среди причин длительного поиска работы эксперты называют охлаждение рынка труда, сложности малого и среднего бизнеса, растущие требования работодателей и несоответствие квалификации кандидатов потребностям компаний. Особенно трудно приходится молодежи, людям предпенсионного возраста и тем, кто претендует на позиции в торговле, сфере услуг и административном секторе.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему россияне месяцами не могут найти работу?
- В каких отраслях сегодня сложнее всего трудоустроиться?
- Почему при низкой безработице соискатели не могут найти вакансии?
- Какие специалисты сейчас наиболее востребованы?
- Стало ли сложнее найти работу людям старше 45 лет?
- Насколько сильно изменились требования к соискателям?
- Что делать людям, которые уже больше года не могут трудоустроиться?
Участники пресс-конференции:
- член комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8