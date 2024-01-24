«Турция, ОАЭ и Таиланд»: Названы ведущие страны для туризма у россиян
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что около 50% российских туристов выбирали Турцию в 2023 году.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.
«Большую долю рынка занимает внутренний туризм, который очень сильно растет все последние годы. Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объем ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», - сказал собеседник НСН.
По его словам, россияне также часто отдыхают в Японии и на островах Индийского океана.
«Если говорить о более нишевых направлениях, то это острова Индийского океана, Мальдивы, Япония и Южная Корея, но в цифрах им, конечно, еще очень далеко до Турции, но тенденция положительная», - отметил Арутюнов.
Ранее он заявил «Радиоточке НСН», что электронные путевки опасны из-за возможного слива персональных данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru