«Турция, ОАЭ и Таиланд»: Названы ведущие страны для туризма у россиян

«Большую долю рынка занимает внутренний туризм, который очень сильно растет все последние годы. Не секрет, что Турция забрала порядка 50% российского выездного потока. У нас очень сильно дали объем ОАЭ, Ближний Восток и Таиланд», - сказал собеседник НСН.

По его словам, россияне также часто отдыхают в Японии и на островах Индийского океана.



«Если говорить о более нишевых направлениях, то это острова Индийского океана, Мальдивы, Япония и Южная Корея, но в цифрах им, конечно, еще очень далеко до Турции, но тенденция положительная», - отметил Арутюнов.

Ранее он заявил «Радиоточке НСН», что электронные путевки опасны из-за возможного слива персональных данных.

