«Число туристов вырастет»: Олимпиада и ЧЕ по футболу скажутся на авиаперевозках
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что у россиян развит событийный туризм.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН выразил мнение, что 2024 год побьет все допандемийные рекорды.
«В 2024 году мы ждем открытия новых направлений. На днях, например, власти Иордании заявили о том, что активно ищут пути возвращения на российский рынок своего национального авиаперевозчика. Есть информация, что с весны мы получим рейсы в Иорданию. Возможно, у нас появятся дополнительные рейсы в Африку и Латинскую Америку. В принципе, 2024 год - год больших спортивных событий: и Олимпийские игры в Париже, и Чемпионат Европы по футболу в Германии. Мы уже наблюдает рост событийного туризма. Люди часто ездят на концерты мировых звезд в Дубай, например. И вот на спортсменов людям интересно посмотреть. Также я жду увеличения авиаперевозок в 2024. В принципе, он должен побить все допандемийные рекорды», - сказал собеседник НСН.
Ранее гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что в 2023 году интерес россиян к Европе в 2023 году вырос в четыре раза.
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