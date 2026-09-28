29.09.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Платежки снова растут: как изменятся тарифы ЖКХ с 1 октября?»



С 1 октября 2026 года россиян ждет очередная индексация тарифов на коммунальные услуги. В зависимости от региона средний рост платы составит от 8% до 19,7%. В Москве индекс изменения платы установлен на уровне 12%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, в Московской области — 15%. Самый высокий показатель предусмотрен для Дагестана — 19,7%, а один из самых низких — для Чукотского автономного округа, 8%.



При этом речь идет именно о среднем индексе изменения платы за коммунальные услуги: итоговая сумма в конкретной платежке зависит от набора услуг, объемов потребления и региональных тарифов. Кроме того, в отдельных муниципалитетах допускаются отклонения от регионального показателя.



На фоне повышения тарифов особенно остро встает вопрос доступности коммунальных услуг для населения. По данным Росстата, за 2025 год цены на услуги ЖКХ для населения выросли в среднем на 13,31%, а услуги по содержанию и ремонту жилья — на 12,03%.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Будет ли дальнейшая индексация тарифов в 2027 году?

Почему в разных регионах тарифы растут по-разному?

Какие регионы столкнутся с максимальным повышением?

Кому положены субсидии на оплату ЖКХ?

Почему повышение тарифов происходит именно сейчас?

Как повышение тарифов скажется на инфляции?



Участники пресс-конференции:



заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко;

зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы восьмого созыва Михаил Делягин;

председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

