«Умные покупатели»: При грамотном выборе билетов на самолет сэкономить удается до 40%
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что российские туристы стали отказываться от отдыха в слишком популярные даты.
Генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН отметил, что туристы экономят свои деньги, если выбирают для отдыха не слишком популярные даты.
«Мы видим процесс превращения наших клиентов в умных покупателей. Например, многие стали избегать дат 30 декабря-10 января, либо 2-12 января. Раньше цены на эти даты просто зашкаливали. Люди стали умнее, они могут либо выезжать раньше, либо возвращаться позже, планируя свой отпуск. Выбирая нетипичные даты, люди экономят порядка 40%», - сказал собеседник НСН
Ранее Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.
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