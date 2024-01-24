«Умные покупатели»: При грамотном выборе билетов на самолет сэкономить удается до 40%

«Мы видим процесс превращения наших клиентов в умных покупателей. Например, многие стали избегать дат 30 декабря-10 января, либо 2-12 января. Раньше цены на эти даты просто зашкаливали. Люди стали умнее, они могут либо выезжать раньше, либо возвращаться позже, планируя свой отпуск. Выбирая нетипичные даты, люди экономят порядка 40%», - сказал собеседник НСН

Ранее Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.

