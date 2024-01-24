TEZ TOUR: Интерес россиян к Европе в 2023 году вырос в 4 раза
Воскан Арзуманов заявил НСН, что российских туристов не пугают пересадки в других городах и странах.
Гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН заявил, что в минувшем 2023 году российские туристы часто интересовались турами на Карибские острова.
«Отдыхающих людей не останавливает пересадка в другой стране. В 2023 году интерес к Европе у россиян вырос раза в четыре по сравнению с 2022 годом. Также наблюдался интерес к Карибам, хорошо продавалась Венесуэла и Куба. Если куда-то есть прямые рейсы, то туда сразу летят туристы», - сказал собеседник НСН.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» перечислил туристические направления-лидеры у российских отдыхающих.
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