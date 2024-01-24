«Не хватает миллиона»: Туротрасль пожаловалась на дефицит IT-специалистов

Отрасль туризма сталкивается с серьезным дефицитом IT-специалистов, которых переманивают «Яндекс» и банки, заявил генеральный директор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев в пресс-центре НСН.

«Сейчас на рынке есть сложности, которые могут повлиять на создание «дорожных карт». На нас сильное влияние оказывает кадровый голод. По данным еще 2022 года, кадровый голод IT-специалистов в России составлял один миллион человек. То есть, примерно 20-30% от того числа, которое требуется России. Понятно, что в первую очередь страдают IT-экосистемы или разработчики. Но тем сложнее нам с ними конкурировать, потому что бизнес-тревел – это не всегда первоочередная задача для клиентов, специалистов перекупают, предлагая тройные зарплаты в условном «Яндеке» и банках. Для нас это достаточно болезненно. Сейчас количество специалистов увеличивается из-за высоких зарплат, но пока это начинающие позиции», - рассказал он.