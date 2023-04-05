7.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дедолларизация: Каким будет новый мир денег»
Страны БРИКС решили отказаться от доллара. Китай и Бразилия договорились создать офшорный клиринговый центр, чтобы уйти от доллара в двусторонней торговле. На национальные валюты в своей торговле с Китаем решила перейти и Саудовская Аравия. Эксперты утверждают, что даже Индия, которую американские политики считают своим партнером, также охладела к доллару США. Представители Нью-Дели рассказали о планах использовать рупии в торговых сделках с Малайзией. Украинский конфликт, а также ряд других геополитических потрясений заставили многие страны пересмотреть свое отношение к США. После того как США ввели против России финансовые санкции, все увидели, что хранить сбережения в долларах небезопасно. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за нарастающей инфляции в США американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.
- Отказ от доллара, насколько сегодня это реально?
- К каким последствиям может привести дедолларизация?
- Сможет ли юань занять место доллара в российской экономике?
- Какая валюта может стать главенствующей на мировом рынке?
- Что ожидает экономику США в случае полного отказа от доллара?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин;
- Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников;
- Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8