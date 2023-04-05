7.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дедолларизация: Каким будет новый мир денег»

Страны БРИКС решили отказаться от доллара. Китай и Бразилия договорились создать офшорный клиринговый центр, чтобы уйти от доллара в двусторонней торговле. На национальные валюты в своей торговле с Китаем решила перейти и Саудовская Аравия. Эксперты утверждают, что даже Индия, которую американские политики считают своим партнером, также охладела к доллару США. Представители Нью-Дели рассказали о планах использовать рупии в торговых сделках с Малайзией. Украинский конфликт, а также ряд других геополитических потрясений заставили многие страны пересмотреть свое отношение к США. После того как США ввели против России финансовые санкции, все увидели, что хранить сбережения в долларах небезопасно. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из-за нарастающей инфляции в США американские банки объявляют себя банкротами. По его словам, эта проблема затронет весь мир, поскольку большинство стран завязаны на долларах. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации должна стать глобальная дедолларизация.

Отказ от доллара, насколько сегодня это реально?

К каким последствиям может привести дедолларизация?

Сможет ли юань занять место доллара в российской экономике?

Какая валюта может стать главенствующей на мировом рынке?

Что ожидает экономику США в случае полного отказа от доллара?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин;

Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников ;

; Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







