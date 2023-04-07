Экономист рассказал, что мешает юаню заменить доллар
Евгений Змиев отметил, что Китай умышленно держит курс юаня, чтобы «выигрывать» в торговле.
Юань не может стать значимой мировой валютой из-за рекордного профицита бюджета Китая, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.
«Китай имеет профицит внешней торговли, рекордные цифры. Он увеличивает экспорт. У него огромный запас иностранной валюты, он вынужден это делать. Это ответ на вопрос, почему юань в ближайшее время не будет мировой значимой валютой. Его физически не хватает, его физически нет. В ситуации Россия – Китая выстраивается интересная схема. Если до недавнего времени у нас торговля с Китаем была один к одному, то по итогам 2022, Китай отдал больше на 38 миллиардов, он либо отдает долларами или юанем. Получается, что Китаю выгодно отдавать юани, он их просто напечатает. Китай умышленно держит курс юаня», - объяснил он.
Доллар теряет значимость из-за новых возможностей в сфере экономики, криптовалюта меняет систему мировых финансовых отношений, заявил ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
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