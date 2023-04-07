Экономист Калашников назвал готовые к отказу от расчета в долларах страны

Ряд стран Латинской Америки, а также некоторые государства в Юго-восточной Азии уже готовы к отказу от расчета в долларах, заявил в пресс-центре НСН Сергей Калашников.

Заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН назвал страны и регионы, готовые к отказу от расчета в долларах.

«Некоторые страны Латинской Америки, и, в частности, об этом заявила Бразилия, некоторые части Юго-восточной Азии. Тот же Китай уже отказался от доллара. Это те страны, которые точно так же отказываются от доллара, как Россия и Белоруссия», - сказал Калашников.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН назвал камни преткновения для полноценной дедолларизации.

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